ROMA – Ancora litigi per Elia Fongaro che nella casa del Grande Fratello Vip ha già avuto un acceso diverbio con Francesco Monte. Questa volta a scagliarsi contro lui è Alessandro Cecchi Paone, proprio in merito ad una battutaccia che l’ex velino ha rifilato a Monte.

La discussione con l’ex di Cecilia Rodriguez era nata una sera a tavola, quando Elia si è lamentato perché gli altri inquilini avevano cominciato a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. A quel punto Francesco lo ha sgridato facendogli notare che tra tutti i concorrenti è quello che si prodiga di meno nelle faccende domestiche. Ed Elia gli ha dato una rispostaccia: “Monte sta tirando fuori la sua tarantinità”, ha replicato scatenando l’ira di Francesco.

Battuta che non è piaciuta nemmeno a Cecchi Paone che, tornando sull’episodio, gli ha dato una bella strigliata. “Io passo la mia vita a combattere il razzismo e tu te ne esci con quella frase sul tarantino, che non mi è piaciuta affatto – gli ha detto il giornalista – E’ inammissibile quello che hai detto. Io con persone come te, razziste, non ci voglio parlare. Ti stai facendo un torto. Stai facendo finta di essere un cretino, ma in realtà non lo sei, a meno che tu non voglia passare per tale. La tua frase era razzista“.

Poi, non pago, Cecchi Paone ha detto la sua pure sulla liaison in corso tra Elia e Jane Alexander: “O vi mettete insieme o lui resta solo – ha detto all’attrice – Se ogni volta che è solo, tu ti avvicini, nessuno si avvicinerà a lui. Lui se non passa del tempo con gli altri, sarà odiato”. A quel punto Elia ha un crollo emotivo e scoppia a piangere.