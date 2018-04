ROMA – Faccia a faccia al Grande Fratello tra Paola Di Benedetto e il suo ex Matteo Gentili, attuale concorrente del reality condotto da Barbara D’Urso. Sullo stesso divanetto dove, pochi mesi fa, Francesco Monte è stato lasciato in diretta tv da Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto ha voluto chiarire alcuni aspetti sulla fine della sua storia con Matteo.

L’ex naufraga si è accomodata in salotto, mentre la D’Urso ha chiesto a Matteo di lasciare la camera da letto, dove si trovava con i coinquilini, per raggiungerla. Paola Di Benedetto è stata la prima a parlare:

“Tutti mi hanno sconsigliato di venire ma io faccio sempre di testa mia, lo sai. Non sono qui per litigare ma per spiegarti alcune cose. La mia isola doveva essere un’esperienza positiva, ma mai avrei pensato che al mio ritorno ti avrei ritrovato in in tv a dare in pasto la nostra storia. Sono qui per mettere un punto fisso a questa storia finita da tempo. Lo faccio per il bene tuo, mio e delle nostre famiglie”

A questo punto l’ex naufraga chiarisce anche il famoso bacio che i due si sarebbero scambiati, prima della partenza di lei per l’Isola dei Famosi.

“Quella sera il mio cuore ha avuto il sopravvento sulla ragione, ma sono sempre stata chiara sul fatto che avrei fatto la mia esperienza da single. Non si tratta assolutamente di tradimento, che sia chiaro. Non avrei mai parlato di noi in pubblico, però tu l’hai fatto. Sono contenta che tu possa fare questa esperienza e spero che tu possa farla al massimo, da Matteo. ti auguro di non trovarti mai in una situazione come la mia” .

Ma Matteo le risponde, rinfacciandole tutta la sua rabbia e il suo dolore:

“Sai quello che ho sofferto – dice – ma mi sorprende vederti qui. Non hai avuto un briciolo di rispetto per una persona che per quattro anni ti ha amato. Mi hai fatto male, potevi aspettare una settimana. In un mese di tempo potevi venire a parlarmi e invece hai scelto di farlo sotto le telecamere”.

A quel punto scatta l’applauso degli altri inquilini, rimasti chiusi in camera da letto. Poi la stilettata finale:

“Io il tradimento lo intendo non fisico, ma dalla persona. Tu secondo me non hai avuto un briciolo di rispetto. La sera prima di partire mi hai detto ti voglio bene e un secondo dopo eri con un’altra persona”.

Nessuno dei due sembra voler retrocedere. Interviene quindi Barbara D’Urso che cerca di spiegare a Paola il punto di vista di Matteo:

“Non ti sto giudicando, cerco solo di farti comprendere il dolore e la rabbia di un ragazzo. Eri sotto le telecamere e lui stava lì, innamorato di te, a guardarti”.

I due ex quindi decidono di congedarsi. “Buona fortuna e in bocca al lupo” conclude Paola mentre lascia la casa. Mentre gli inquilini della casa corrono in salone ad abbracciare Matteo e a complimentarsi con lui.