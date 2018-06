ROMA – La finale del Grande Fratello 2018 andata in onda ieri sera, 4 giugno, è iniziata con Barbara D’Urso che ha voluto sorprendere tutti i telespettatori [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con un siparietto molto divertente. Infatti, ha voluto diventare una vera e propria Barbie ed indossare l’abito da sposa di Meghan Markle.

Così la conduttrice è stata portata all’altare da Cristiano Malgioglio che per l’occasione ha voluto anche lui rendere omaggio al Regno Unito vestendo i panni della Regina Elisabetta. Ma con chi si sposerà Barbara d’Urso? Purtroppo, per lei, non c’era nessun “Ken” ad attenderla.

L’avventura in abito bianco è finita ovviamente in grande stile: dopo un bacio a Malgioglio vestito da principe Harry, si è chiusa la quindicesima edizione del reality.