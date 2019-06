ROMA – Serena Rutelli ha deciso di non incontrare i suoi tre fratelli biologici, adottati prima di lei. Nelle scorse settimane, mentre era nella Casa del Grande Fratello, due di loro, Ezio e Gaetano, si erano fatti avanti con la richiesta di conoscerla, e adesso Serena, dopo averci pensato, ha deciso di non.

“Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme – ha spiegato in una intervista a Gente la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli – Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande Fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo”.

Nelle scorse settimane Serena Rutelli aveva anche parlato di sua madre biologica: “Ho visto la mia mamma naturale solo una volta, in foto. Mi ha scritto sette anni fa, quando dovevo sposarmi. Voleva venire al mio matrimonio ma non l’ho invitata. Secondo me non è una mamma”.

La giovane estetista ha anche parlato del proprio percorso interiore: “Negli ultimi venti anni sono stata seguita da un’analista, sempre la stessa. L’ho salutata prima di entrare nella Casa e da allora non ci sono più tornata. Forse ho imparato a gestire le mie insicurezze, le mie paure”. (Fonte: Gente)