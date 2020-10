Adua Del Vesco potrebbe essere incinta all’interno della casa del Grande Fratello Vip: ha un ritardo e ha chiesto un test di gravidanza.

Adua Del Vesco incinta nella Casa del Grande Fratello Vip? Ad insinuare il sospetto è la stessa 26enne siciliana che ha chiesto alla produzione un test di gravidanza dopo aver avvertito alcuni sintomi. L’attrice, fidanzata da tempo col compagno Giuliano Condorelli, lamenterebbe un ritardo e tra le varie ipotesi formulate ci sarebbe la possibilità che sia rimasta incinta prima dell’ingresso nella Casa.

La notizia della possibile gravidanza di Adua Del Vesco si è diffusa rapidamente nella Casa. Durante la chiacchierata, l’attrice ha raccontato alle sue confidenti, alle quali si è aggiunto anche Tommaso Zorzi, di aver fatto sesso con il fidanzato poco prima di entrare al Grande Fratello ma di aver utilizzato le precauzioni. La ragazza è scesa nei dettagli per far capire meglio agli altri concorrenti la sua situazione, spiegando che il mese precedente ha avuto il ciclo ma non in modo regolare.

“Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”, ha detto Tommaso Zorzi per scherzare.

Chi è il fidanzato di Adua

Accanto a lei da anni, come ricorda Today, c’è appunto Giuliano Condorellie. I due si conoscono da molto tempo. Trattasi del primo amore di Adua e nonostante i molti tira e molla, la coppia è sempre stata molto unita. “Nella mia vita c’è qualcuno”, aveva rivelato la Del Vesco durante un’ospitata a Verissimo nel 2019. “È una persona che in realtà c’è sempre stata. Mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”. (Fonti Today e Grande Fratello Vip).