Gf Vip, Alex Belli ha iniziato la quarantena per tornare nella casa, dopo l’invito di Signorini

Alex Belli torna nella casa del GF Vip (Grande Fratello Vip) a partire dalla prossima settimana. Da questa sera, martedì 8 febbraio, inizia infatti la quarantena.

All’inizio della puntata del reality show andata in onda lunedì 7 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini aveva parlato di una proposta indecente da fare all’attore. Ed è questa.

L’ironia di Silvia Toffanin con Alex Belli: “Tornerai al GfVip?”

Del resto già durante la puntata di Verissimo dello scorso weekend Silvia Toffanin aveva ironizzato sulle frasi di Alex Belli che diceva di volersi ritirare dalla tv per un po’ di tempo.

“Tu che ti ritiri? – aveva detto la conduttrice – Non lo farai mai, sono certa che non succederà, non ci credo. Dici che mi stupirai questa volta? Io dico invece che è impossibile. Vuoi tentare di sparire o la verità è che farai dell’altro? Per fare una quarantena e magari entrare nella casa del GF Vip?”.

Gf Vip, la proposta di Signorini ad Alex Belli e la quarantena

E così sarà. Proprio durante la diretta di lunedì 7 febbraio Alfonso Signorini ha proposto a Bell di rientrare nella casa. E Belli ha subito accettato.

Per poter fare il suo nuovo ingresso nella casa, però, Belli dovrà sottoporsi prima a quarantena, onde evitare di rischiare di portare il coronavirus tra gli altri concorrenti. La prossima settimana, terminata la quarantena, il modello tornerà nella casa e ci resterà per almeno due settimane.

LEGGI ANCHE: CHI E’ ALEX BELLI: VERO NOME, MOGLIE, EX, VITA PRIVATA