Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di lunedì 25 ottobre promettono grandi novità: a partire dalle notti di passione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi e non solo.

Grande Fratello Vip, chi è in nomination

Dopo l’eliminazione di Raffaella Fico, che non aveva con sé il biglietto di ritorno, questa sera rischiano di tornare a casa Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge. Chi di loro verrà salvata dal pubblico?

La concorrente più discussa è certamente Soleil, invischiata in una sorta di triangolo amoroso con Gianmaria e Sophie, dopo che tra questi ultimi due è sbocciata la passione. Il pubblico sceglierà di eliminare la ex di Antinolfi per vedere finalmente l’amore trionfare?

Grande Fratello Vip, Sophie e Gianmaria a letto insieme

Protagonisti della puntata di questa sera saranno senza dubbio Sophie e Gianmaria, che hanno trascorso la notte avvinghiati nello stesso letto.

Baci, carezze audaci hanno scandito la loro nottata. E pensare che fino a pochi giorni fa l’ex tronista di Uomini e donne aveva rifiutato più volte l’imprenditore partenopeo sempre più preso da lei. “Non sei il mio tipo. Non ci può essere niente tra noi”, aveva detto Sophie, che poi si è abbandonata tra le sue braccia.

Grande Fratello Vip, Miriana e Nicola

Qesta sera si tornerà a parlare anche della liaison tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei come avrà reagito dopo le ‘frecciatine’ di Patrizia Mirigliani, madre di Nicola?

Stando alle indiscrezioni dell’ultima ora c’è la possibilità che, proprio questa sera, Patrizia Mirigliani possa entrare nella Casa più spiata d’Italia per un confronto non solo con suo figlio, ma anche con Miriana.

Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge

Come se questo non bastasse, anche Alex Belli sembra essersi pericolosamente avvicinato a Soleil Sorge. L’attore è entrato nella casa da sposato, ma non disdegna la compagnia dell’influencer milanese.

Il feeling tra i due è palpabile e si sono anche scambiati un tenero bacio al gioco del Kiss Freeze. Come l’avrà presa la moglie di Belli, Delia Duran?