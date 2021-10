Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 29 ottobre promettono un’altra puntata a tema love con tre coppie in divenire e una scottante che potrebbe nascere.

Grande Fratello Vip, chi è in nomination

Anche questa sera al televoto ci sono tre donne: Carmen Russo, Ainett Stephens e Francesca Cipiani. Sarà una nomination senza appello: la concorrente meno votata dovrà lasciare la casa proprio come Raffaella Fico, eliminata della scorsa puntata.

Grande Fratello Vip, il bacio di Manuel Bortuzzo e Lulù

Alfonso Signorini non tralascerà certo di parlare del bacio tra Manuel Bortuzzo e la principessina etiope Lulù Selassie.

Un colpo di scena imprevisto dopo che il nuotatore aveva reso chiaro a tutti che i sentimenti di Lulù non erano corrisposti.

Gf Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Il flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembra già sfiorire. Dopo aver più volte rifiutato le avances dell’imprenditore napoletano, Sophie si era lasciata andare ad una notte di passione, con baci e carezze audaci nel letto.

L’ex tronista di Uomini e donne sembra però essere di nuovo in dubbio: ““Quella sera in cui ci siamo baciati sono cascata nel piano di Soleil – ha confessato – che gli è stata attaccata tutto il giorno per farmi ingelosire”.

Anche Gianmaria non sembra più tanto convinto: “Con Sophie mi sento bloccato – ha detto – non c’è naturalezza, io non sono naturale e la comunicazione che vuole lei non c’è, non riesco a parlare con lei come parlo con voi. E poi sembra quasi che non voglia mai stare da sola con me: vuole sempre qualcuno intorno, perché se siamo solo io e lei, io la sovrasto”.

GF Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Procede invece a vele spiegate la storia d’amore tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: i due sono ormai inseparabili, mangiano, dormono, scherzano insieme.

Il confronto di lunedì con la Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola, sembra aver rasserenato Miriana che ora è pronta a lasciarsi andare.

Gf Vip: Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia Duran

C’è poi il capitolo Soleil Sorge e Alex Belli che sembrano essersi pericolosamente avvicinati fin dalle prime puntate. L’attore è entrato nella casa da sposato, ma non disdegna la compagnia dell’influencer milanese.

Secondo le anticipazioni la moglie di Alex Belli, la modella Delia Duran, potrebbe entrare stasera nella Casa per fare una sorpresa al marito e avere un confronto con Soleil. Assisteremo ad una scenata di gelosia?