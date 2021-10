Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di venerdì 8 ottobre promettono grandi novità: a partire da una eliminazione. In nomination ci sono Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef: uno di loro dovrà abbandonare la casa.

Grande Fratello Vip, tensioni tra le sorelle Selassiè

Al Grande Fratello Vip sembrerebbe essere scoppiata una guerra intestina tra le sorelle Selassié. La maggiore, Jessica, è ormai stanca dei continui cambiamenti di umore delle sorelle. In particolare per i drammi di Lulù e i suoi sentimenti non corrisposti per Manuel Bortuzzo.

Clarissa, invece, prova a difendere l’onore della sorella Lucrezia ma nel farlo svela un po’ troppe cose sul passato di Lulù.

Parlando con le altre coinquiline Clarissa prova a giustificare l’atteggiamento soffocante della sorella nei confronti di Manuel, ipotizzando che soffra molto per la mancanza della sua psicologa. “Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri […] Lei fuori da qui è seguita, il fatto che non ci parla tutti i giorni, per lei è grave”.

Poi però Clarissa commette un passo falso e rivela un po’ troppo: “Ha un padre che sta in carcere, ha dei problemi, l’hanno violentata, l’hanno molestata quando aveva 15 anni, l’hanno ricattata con delle sue foto nuda. Violentata, nel senso che c’era un ragazzo che la obbligava a fare cose che lei non voleva”, ha detto lasciando tutti a bocca aperta.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo rompe con Lulù

Intanto, dopo essersi consigliato con Aldo Montano, Manuel Bortuzzo ha affrontato apertamente Lulù, cercando di non ferire i suoi sentimenti.

“Per come sono fatto io è difficile – le ha detto – Sei una bella ragazza, ma per me l’aspetto esteriore è l’ultima delle cose. All’inizio c’era uno scambio di coccole e attenzioni ed era bello. Però forse ho sbagliato io a non pensare che agli occhi esterni potesse essere vista come una cosa giudicabile, una storia, che potessero farla sembrare una cosa che non è”.

“Tu mi hai chiesto come definirci, se amici o altro e io ti ho detto che non c’è bisogno di etichette. Lo ripeto, non è necessario dire che siamo amici o altro. Tu dici che non siamo amici? Ok, ma nemmeno fidanzati, non darci etichette. Da parte tua penso che ci sia un peso più grande per la nostra situazione. Io voglio capire se siamo o meno sulla stessa linea. Non vorrei prenderti per i fondelli”.

Ma le parole di Manuel sono cadute nel vuoto dal momento che per tutto il tempo Lulù ha continuato a baciarlo, ignorando quello che lui cercava di dirle.

Grande Fratello Vip, tutte contro Soleil Sorge

Grandi scontri al Grande Fratello Vip anche per le docce. Tutte le donne della casa sembrano essersi coalizzate contro Soleil Sorge, accusata di aver finito l’acqua.

“Soleil è stata l’ultima a fare la doccia, mentre facevamo lo show, ricordi? Ha lavato pure i capelli” ha detto Jessica seguita da Jo Squillo “È giusto anche che lo faccia, però bisogna capire che bisogna stare meno sotto l’acqua. Bisognerebbe dirglielo però”.

“L’acqua va via quando si sta troppo tempo, non è una novità. Questa storia delle docce deve finire. Il problema è che si fanno docce lunghe. Quando vediamo le persone cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a discutere? Le docce non si possono fare per ore” ha aggiunto Raffaella Fico. A farle eco anche Carmen: “Le docce non si possono fare la sera”.