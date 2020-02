ROMA – Brutte notizie per Antonella Elia che, nella nona puntata del Grande Fratello Vip, ha dovuto affrontare il presunto tradimento del suo fidanzato Pietro. Sul settimanale Nuovo, in edicola martedì 4 febbraio, usciranno delle foto che ritraggono lui in compagnia di una donna. Foto che Alfonso Signorini ha voluto mostrare prima ad Adriana Volpe, affidandole l’ingrato compito di essere lei a comunicare la notizia ad Antonella.

Alla vista di quelle foto la stessa Volpe ha provato a sminuire la cosa. “Potrebbe essere anche una parente, vedo al massimo un mano nella mano”. Poi, rientrata in salotto, ha obbedito alla richiesta del Grande Fratello. Ha chiamato in disparte la Elia e le ha raccontato tutto, cercando al contempo di rassicurarla. Inizialmente la showgirl ha reagito con calma: “L’importante è che non sia morto nessuno”. Poi è arrivata a dire in lacrime: “Lo capisco se Pietro mi lascia, io sono più vecchia di lui di 11 anni”.

A quel punto Signorini convoca entrambe nella Mistery Room e chiede ad Antonella se vuole guardare le foto incriminate. Signorini le spiega che la donna alla quale è abbracciato il suo Pietro è Fiore Argento, sorella di Asia nonché ex di lui. Ed è allora che la Elia esplode: “Guarda che faccia che ha! Questa me la paga! – sbotta – E poi lui a me ha sempre fatto le menate perché io ho un buon rapporto con il mio ex Fabiano. Questa me la paga….”. Poi il colpo di follia: “Stasera mi fidanzo con Aristide!”.

Fonte: Grande Fratello Vip