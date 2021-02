Ancora maretta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’espulsione di Alda D’Eusanio, per le pesanti accuse al compagno di Laura Pausini, ora anche Tommaso Zorzi sembrerebbe a rischio squalifica. Il motivo? Una presunta bestemmia che Zorzi avrebbe pronunciato durante una partita di pallavolo in giardino.

Come spesso accade in queste occasioni i telespettatori si sono subito divisi. Sui social sono in tanti a pensare che Tommaso Zorzi sarà l’ennesimo espulso. I fan invece lo difendono a spada tratta, sostenendo che le parole pronunciate da Zorzi siano di dubbia interpretazione.

Nel filmato della presunta bestemmia che circola su Twitter e Instagram ci sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi che giocano contro a pallavolo contro Pierpaolo Petrelli e Andrea Zenga. Nella concitazione del gioco si sente ad un certo punto Zorzi pronunciare la parola “porco” e Pierpaolo che subito dopo dice “Dieci, quindici cambio!”.

Probabile che nella prossima diretta l’influencer venga invitato a spiegare quanto accaduto.

Alda D’Eusanio squalificata per le parole su Laura Pausini

A determinare la squalifica di Alda D’Eusanio sono state le sue accuse gravissime e indimostrate sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta.

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 5 gennaio, mentre gli inquilini della casa più spiata d’Italia si stavano preparando per la diretta su Canale 5. Alda D’Eusanio si trovava in bagno con Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello quando la regia ha messo come musica di sottofondo due canzoni di Laura Pausini, “Invece No” e “Strani amori”.

Rosalinda ha chiesto a Dayane se conoscesse la cantante e la D’Eusanio si è subito inserita nel discorso. “Che poi questa qui c’ha uno che la mena – ha detto – la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, accuse gravissime tanto che la De Grenet perplessa ha affermato: “Ma che dici? Si amano da impazzire”.

Dopo di che la regia ha staccato immediatamente l’audio dirigendosi nella stanza blu.

Laura Pausini e Paolo Carta querelano

La risposta dei due diretti interessati non si è fatta attendere e in un comunicato stampa hanno annunciato querele contro Alda D’Eusanio.

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva”, hanno fatto sapere Laura Pausini e Paolo Carta.

“Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia – proseguono la cantante e il compagno – È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci”.

“I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

In conclusione, l’annuncio che “l’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta”.