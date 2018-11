ROMA – Innamorato di Jane Alexander? “Non corriamo troppo”. Così Elia Fongaro a Domenica Live ha smorzato gli entusiasmi sulla liaison nata nella casa del Grande Fratello Vip. Eppure nell’ultima puntata del reality, all’ex velino era stato concesso di rientrare, per pochi istanti, nella casa più spiata d’Italia e riabbracciare l’attrice. Un incontro che aveva fatto pensare a un grande amore, in grado di resistere alla lontananza. Ma nel salotto di Barbara D’Urso Elia ha già ridimensionato la cosa.

“Diciamo che ho trovato una persona speciale”, ha precisato. “Da una parte mi è stato imputato di non aver dimostrato abbastanza, di non essermi lasciato andare – ha aggiunto – Allo stesso tempo, di non essere discreto. Mettiamoci d’accordo. Fra me e lei è tutto molto chiaro, c’è stata una bella conoscenza di stima ed affetto reciproco. Poi, è nato qualcosa che avremo modo di chiarire. Non diamogli a tutti i costi un nome. La sto aspettando”, ha spiegato a Barbara D’Urso.

Il 27enne ha poi voluto scusarsi con Gianmarco Amicarelli, l’ex compagno (tradito) di Jane Alexander. “La situazione è delicata – ha detto Elia – Mi è dispiaciuto per la persona che è rimasta fuori. È stato un signore, io stesso non avrei saputo comportarmi come lui. Gli faccio i complimenti, so che non deve essere stato facile”.