Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e i baci in piscina con Pierpaolo Pretelli: “Voglio farlo”

Al Grande Fratello Vip si scalda l’atmosfera. Il bagno in piscina di Elisabetta Gregoraci con l’ex velino

Baci bollenti e confessioni proibite nella casa del Grande Fratello Vip. A far parlare di sé è ancora una voltaElisabetta Gregoraci che, dopo i ricordi tormentati del suo matrimonio con Flavio Briatore, sembra aver ritrovato nuova linfa vitale tra le braccia di Pierpaolo Pretelli.

In piscina i due si lasciano andare ad effussioni esplicite e all’orecchio lei gli sussurra: “Voglio fare l’amore con te”. Confessione questa in realtà rubata e riportata dallo stesso Pretelli in confidenza con Matilde Brandi.

“Mi ha detto che Briatore è ancora geloso, ma lei non è più innamorata di lui…”, ha aggiunto l’ex velino.

Già nei giorni scorsi i due avevano cominciato ad approfondire la conoscenza, scoprendo di essere accomunati dalle stesse gelosie.

“Io di carattere sono un po’ geloso”, le ha detto Petrelli. “No, tu sei proprio un rompic***, ti ho già inquadrato”, lo ha sovrastato lei.

“Ma anch’io sono gelosa. Io se vedo qualcosa di strano spacco tutto”.

Poi l’aneddoto: “Una volta, mentre Flavio dormiva, gli ho preso il dito e ho sbloccato il suo cellulare. Io il telefonino lo controllo sempre, in questo sono proprio terrona”.