ROMA – “Ci sono mamme che buttano le attrici nei letti dei registi”. Ne è convinto Fabio Testi che ancora una volta ha attirato su di sé le ire dei telespettatori, già pronti a invocare la squalifica. Secondo l’attore, nel mondo dello spettacolo esisterebbero compromessi tra attrici e registi, scambi di favori nemmeno troppo celati. “E poi dopo 10 anni li denunciano, ma se sono le mamme che gliele buttano nel letto?!?”, ha detto.

Forse, subodorando le polemiche, la regia del Grande Fratello Vip ha poco dopo staccato le immagini della diretta e nessuno ha potuto conoscere il seguito del discorso. Sono bastate però quelle parole a fare insorgere il web. “Testi sta esagerando, non so se si sia reso conto di cosa stia dicendo ma non credo sia salvabile”, ha commentato qualcuno e su Twitter.

Non è la prima volta, infatti, che Testi se ne riesce con questo genere di affermazioni. A meno di 24 ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, aveva detto: “Mi cacciano perché avevano paura di essere violentate”. Una frase infelice che l’attore ha pronunciato contro le altre inquiline della casa che lo avevano appena nominato.

Nel pomeriggio di lunedì, invece si era lasciato scappare un’altra battuta poco carina nei confronti di Patrick Pugliese. Il concorrente è uno dei più amati della casa ma il suo forte russare crea non pochi problemi agli altri Vip. Fabio Testi ha quindi suggerito: “Dobbiamo trovare il modo per mutilare quel mostro”. E la violenza di una tale affermazione non è certo sfuggita al pubblico. Farà anche lui la fine di Salvo Veneziano?

Fonte: Grande Fratello Vip, Twitter