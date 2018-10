ROMA – “Mi dispiace, voglio rientrare nella tua vita”. Alla fine, dopo tante polemiche e indiscrezioni, è arrivato l’atteso confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Come da copione, l’ex fotografo dei Vip è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, con tanto di puntata speciale, per chiedere scusa alla sua ex, lasciata in malo modo poco prima dell’estate.

L’incontro comincia con un abbraccio, Corona coglie Silvia di sorpresa, alle spalle. Poi la invita a seguirlo in giardino dove inizia un acceso scambio. “Mi dispiace”, esordisce lui porgendole ripetutamente le sue scuse. Scusa per le parole dette in una intervista a Verissimo che le ha spezzato il cuore, quando ha detto di “non averla mai amata”.

Corona spiega che “c’è un perché ma non posso dirlo qui”. Scongiura la mora delle Donatella e le chiede ripetutamente di riaccoglierlo nella sua vita. “Tu non lo sai, sono qui a chiederti perdono perché non meritavi quelle parole. Non dimentico mai la nostra storia”. E ancora: “Non ha senso che dopo tre anni non ci rivolgiamo la parola”. Lei però è irremovibile: “Sei andato a fare il pagliaccio in tv. Non voglio più show”, dice spiegandogli di essere rinata senza di lui. “Io non sono né pentita di averti lasciato, né infelice senza di te”.

“Tu mi hai messo fuori di casa, mi hai messo in difficoltà e non mi hai dato le mie cose. Io ho pianto per te, mi sono tolta tutto per te. Di donne come me non ce n’è e tu sei andato a fare il pagliaccio in televisione”. “Hai un figlio e non metterlo in mezzo – gli ha detto con le lacrime agli occhi – Quando imparerai a rispettare te stesso rispetterai gli altri. Non puoi farti aiutare se non capisci. Accetto che ti scusi, ma da me non avrai più niente”.

“Vorrei che tornassimo a volerci bene che non vuol dire tornare insieme – insiste Corona – Tu sei stata l’unica persona per me. Vivevo solo di te e non può finire una cosa del genere. Ho sbagliato, ti chiedo scusa, ma fuori ti spiegherò perché l’ho fatto…”

A separarli però interviene Ilary Blasi che invita Corona ad entrare in confessionale. Silvia resta in salotto. Segue una furibonda lite tra l’ex re dei paparazzi e la conduttrice.