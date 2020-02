ROMA – Faccia a faccia di fuoco al Grande Fratello Vip tra Rita Rusic e Adriana Volpe. La produttrice cinematografica è tornata nella casa, dopo l’eliminazione della scorsa puntata, per affrontare la conduttrice, accusandola di aver ordito un complotto alle sue spalle per farla fuori dal reality.

“Tu sei una donna pericolosa – attacca Rusic – perché ti fingi amica delle donne, le aiuti per un fine, le aiuti a farsi i capelli, le unghie, a vestirsi, per non essere attaccabile, andare avanti e eliminare le altre. Non sei davvero amica delle donne”.

Accuse che Adriana Volpe nega categoricamente col sorriso sulle labbra: “Tesoro, siamo diverse – ribatte – E io sono molto orgogliosa di essere diversa da te”. Per Rusic la conduttrice televisiva starebbe giocando di strategia nella casa per vincere il gioco: si fingerebbe vicina alle altre inquiline, ma lo farebbe solo per mantenersi lontana da critiche ed eventuali nomination. “Adriana, diversamente da me, ha bisogno di stare nella Casa – spiega Rita Rusic che conclude – appartiene al mondo della televisione per lei è molto più importante arrivare fino alla fine”.

Fonte: Grande Fratello Vip