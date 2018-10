ROMA – Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano sempre più in sintonia nella casa del Grande Fratello Vip. Una vicinanza che per i fan è una vera e propria storia d’amore pronta a nascere e se n’è accorta anche Dasha Dereviankina, modella ucraina e fidanzata del concorrente, che è molto chiara: “Se mi tradisce sparisco per sempre”.

La fidanzata di Stefano Sala è molto arrabbiata e in una intervista a Giulio Pasqui del Fatto Quotidiano spiega: “Ogni tanto guardo Il Grande Fratello per vedere Stefano, anche se per me è molto difficile perché non parlo bene italiano e quindi ho bisogno di grande concentrazione per capire cosa sta succedendo. Ma Stefano dentro la Casa è esattamente come fuori: mai falso, sempre positivo, amichevole e gentile. Non ci parliamo dal 23 settembre, questo è il periodo di tempo più lungo in cui non siamo stati in contatto. La prima settimana senza di lui è stata orribile, ma ora la distanza non mi fa già più così male”.

Se sul rapporto tra Stefano ed Eleonora Giorgi non ha nulla da ridire, ma ne parla divertita, l’opinione su Benedetta Mazza, con cui Sala ha già avuto un flirt in passato, non le fa certo piacere: “Non la conosco così bene per dire se questo è il suo normale comportamento con i ragazzi che vede come amici, o se ci sta veramente provando. Sa, io sono ucraina, siamo diverse. Io però non potrei mai immaginarmi di comportarmi come fa lei con un mio amico, anche se fosse un amico che conosco da tutta la vita. C’è un proverbio italiano che dice ‘in chiesa coi santi e all’osteria coi ghiotti’. Ecco, potrebbe essere adatto a lei”.

E aggiunge: “Lo avevo promesso a Stefano: ‘Non importa se qualcuna ci proverà con te, non farò grandi scandali perché se loro sono single possono fare quello che vogliono. Ma la responsabilità sarà tua se reagirai alle persone che ci proveranno’. Non starei mai con qualcuno che non rispetta me e la nostra relazione. In caso di tradimento, statene certi, lo saluterò per sempre e sparirò”.

Dasha insomma non è poi così serena per la situazione: “Non sono una persona egoista, ma sono davvero rispettosa verso me stessa. Per sette mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, spalla a spalla, e non ha mai avuto ragioni per non fidarmi di lui.Tuttavia, se succederà qualcosa, me ne renderò conto: dentro la Casa è impossibile nascondere le cose”. “Vorresti parlarci?”, gli chiediamo.”Avrei delle cose da dirgli, sì. Cosa? No, questo è personale”.