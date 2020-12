Grande Fratello Vip, Filippo Nardi entra nella Casa 20 anni dopo l’edizione del 2001, quella che abbandonò dopo 13 giorni per essere entrato nel confessionale armato di mazza per chiedere “dove sono le mie sigarette?”.

Nel 2001 Filippo era giovanissimo e partecipava alla seconda edizione del reality show. Venti anni dopo è da lì che si riparte. Filippo è in confessionale pronto ad affrontare una nuova avventura nella casa promettendo uan convivenza tranquilla.

Racconta di aver smesso con le sigarette e di essere cambiato.

Una volta nella Casa le donne della casa sono incaricate di fingere una reazione delusa vedendolo entrare. Alla fine le vip presenti si sciolgono in un caloroso abbraccio.

Filippo Nardi nella Casa con Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini

Filippo entra nella Casa insieme ad altre due nuove concorrenti scelte da Alfonso Signorini: si tratta di Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini.

Elisabetta Gregoraci ha intanto negato un gossip che gira in cui si dice che avrebbe avuto un flirt proprio con Filippo Nardi. Filippo, a Signorini ha invece dichiarato che non avrebbe commentato quel pettegolezzo perché non è solito parlare della sua vita privata.

A seguire Filippo Nardi nella sua performance del 2001. “Come siete equilibrati che non fumate” esordì il concorrente prima di perdere la testa e togliersi la maglietta (fonte: Grande Fratello Vip, FanPage).