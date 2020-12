Filippo Nardi, ci risiamo: dopo Maria Teresa Ruta è il turno di Adua Del Vesco. Sembra quasi che non possa farne a meno: a una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, il conte continua a collezionare momenti imbarazzanti al limite della squalifica. Tanto che nei giorni scorsi l’hashtag #NardiFuori è balzato in cima ai trending topic di Twitter.

Questa volta la povera vittima è Adua Del Vesco che, in giardino stava parlando del suo rapporto col fidanzato Giuliano. Nardi non riesce a trattenersi e comincia a stuzzicarla. “Non hai mai visto altri pi*elli nella tua vita? Ne vuoi vedere altri quattro? Così capisci come sei messa?”.

Ma nessuno ha raccolto la sua provocazione, neppure Adua che risponde: “No, sono già soddisfatta”. Nardi però non ce la fa e insiste: “Ho capito, ma non hai un paragone”. Lei però non si smuove: “Mi basta quello che ho, mi soddisfa abbastanza”.

Filippo Nardi e la battuta su Maria Teresa Ruta

Non è la prima volta che Filippo Nardi si lascia scappare proposte osé, per usare un eufemismo. Nei giorni scorsi ha fatto indignare i telespettatori con una battuta volgarissima: “Quanto mi pagate se teabaggo Maria Teresa Ruta?”.

E’ successo mentre Ruta stava dormendo a letto e gli altri concorrenti ridevano attorno a lei. Hanno pensato di farle uno scherzo ed è a quel punto che Filippo Nardi ha lanciato la sua proposta imbarazzante: “Io andrei sul tea-bag, però dobbiamo farlo in due o tre”.

Con tea bagging, per chi non conoscesse il termine, si intende una pratica sessuale orale: l’uomo infila o strofina il proprio scroto sulla bocca o sul viso del partner. Se chi lo riceve non ne è consapevole o l’atto è volto a umiliare l’altro può essere considerata anche una forma di violenza.

Dinanzi alla battuta gli altri concorrenti sono scoppiati a ridere, forse inconsapevoli della gravità di quello che ha detto. L’unico che ha reagito è stato Andrea Zelletta perché sennò “ci eliminano, sei scemo?!”. (Fonte: Grande Fratello Vip).