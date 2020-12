Filippo Nardi già a rischio squalifica a soli due giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Nardi, che 20 anni dopo il suo exploit sulle sigarette ha promesso di aver smesso di fumare e di essere cambiato, ha già creato scompiglio tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Come? Prima per uno scontro con Pierpaolo Petrelli e ora con una frase che potrebbe costargli la squalifica. Ma cosa ha detto di così grave? Secondo i bene informati Filippo Nardi avrebbe violato il regolamento svelando un segreto del reality.

E’ successo nella serata di venerdì durante una conversazione con Tommaso Zorzi. Nardi si è lasciato sfuggire un dettaglio affermando: “Che poi il programma finisce a metà febbraio”. Ma in puntata Alfonso Signorini aveva annunciato a tutti che la finale è prevista prima. Infatti Zorzi, rimasto interdetto, ha subito domandato: “Ma non finisce l’8?”

Uno scambio di battute che poteva passare inosservato, se non fosse che Filippo Nardi non è stato in grado di dissimulare, ma anzi ha aumentato ancor di più i sospetti. “Dici l’otto Tommaso? Ehm… Boh… Non dico nulla…”. Che equivale quasi a una confessione.

Poi prova a sdrammatizzare con una battuta: “A questo punto ipotizzo che l’8 febbraio ci mettono tutti su un aereo e ci dicono che siamo i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021”. E se, per assurdo, non fosse una battuta? (Fonte: Grande Fratello Vip).