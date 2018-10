ROMA – Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Francesco Monte ha dovuto abbandonare la casa. Non è chiaro, al momento, se definitivamente oppure no. Secondo quanto reso noto dalla produzione del reality show Mediaset l’ex tronista sarebbe uscito dalla casa per un non meglio precisato controllo medico.

Secondo quanto ipotizza FanPage, qualcosa deve essere successo tra le 6 e le 9 del mattino di martedì 23 ottobre, dal momento che quando la diretta su Mediaset Extra è ripresa alle 9, Monte nella casa non c’era più.

Federica Panicucci ha dato la notizia durante Mattino 5, assicurando che non si tratta di nulla di preoccupante. “Pochi minuti fa il sito del Grande Fratello Vip ha rilasciato una comunicazione secondo la quale Francesco Monte avrebbe lasciato momentaneamente la casa”, ha spiegato la conduttrice durante la trasmissione. “In effetti Monte ha abbandonato la casa, è vero. Ma state tranquilli. Niente di preoccupante, non c’è nessun allarme serio”. Sembrerebbe quindi probabile che l’allontanamento dalla casa dell’ex compagno di Cecilia Rodriguez sia solo momentaneo.