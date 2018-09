ROMA – Dopo la complicità sono arrivate anche le prime incomprensioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip avevano catturato l’attenzione del pubblico a casa e degli altri inquilini dopo aver trascorso una notte a chiacchierare e scambiarsi confidenze in giardino.

L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha poi voluto mandare un bigliettino alla bella influencer: “Credi di più in sé stessa”, le ha scritto. Ma Giulia, forse anche spinta dalle battutine e dai commenti degli altri compagni di avventura, ha capito male.

Al punto che l’ex tronista si è sentito offeso e ne è nata una discussione tra i due, rinchiusi per un bel po’ in veranda a parlare. “Era una cosa carina che mi sentivo di fare”, le ha spiegato prima di darle il ben servito: “Mi dispiace – ha aggiunto – ma hai frainteso. Io ti vedo soltanto come un’amica”.

Lei non l’ha presa bene e lo ha accusato di averci provato solo a fini televisivi: “Il tuo biglietto credi più in te stessa sembrava una cosa fatta a fini televisivi, mi è sembrato un gesto insensato, inopportuno”, gli ha detto. Poi la Salemi è tornata dagli altri inquilini e ha chiesto sconsolata di non fare più battute su lei e Francesco: “Ha detto che ho capito male, che lo ha fatto per amicizia e che ho frainteso. Vi prego d’ora in poi basta battute”.

Eppure era stato proprio Monte, dopo che Giulia la prima sera gli aveva confessato di aver avuto una cotta per lui in passato, quando era sul trono di Uomini e Donne, a lasciarsi sfuggire con gli altri cavernicoli un commento: “E’ una bellissima ragazza”, aveva detto.