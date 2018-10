ROMA – Si torna a parlare di omofobia nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta sulla graticola è finito Francesco Monte che, sabato sera, mentre i concorrenti giocavano al vecchio gioco della bottiglia, si è lasciato scappare un commento infelice. Galeotto fu il bacio saffico che Giulia Salemi e Martina Hamdy si sono dovute dare per ottemperare all’obbligo. Bacio che ha alzato la temperatura del gioco ma ha pure suscitato una sensazione di “schifo” in Francesco Monte. Ha detto proprio così, scatenando l’ira del web.

All’ex tronista di Uomini e Donne è stata quindi offerta la possibilità di difendersi lunedì sera in diretta. “Su questo sono molto meridionale – ha spiegato – È un dato di fatto che al nord hanno un’apertura mentale diversa: va bene il bacio tra due donne che scherzano, ma mi ha fatto strano quel lungo bacio appassionato”, ha ribadito. Poi però precisa di non aver alcun pregiudizio sugli omosessuali. “Se c’è sentimento lo accetto. Io sono molto gay-friendly e ho tanti amici omosessuali”.

Sul caso è intervenuto anche Alessandro Cecchi Paone: “Ritira la definizione di schifo! Non puoi usare questa parola!”, gli ha detto. Ma Francesco Monte è stato bene attento a non scivolare nella polemica: “Lo schifo era riferito al fatto che se una persona mostra interesse verso di me preferirei che evitasse comportamenti del genere, anche per gioco”.