ROMA – Stasera occhi puntati sulla finalissima del Grande Fratello Vip 2, alle 21.20 su Canale 5. Dopo tre mesi di reclusione, si scoprirà il vincitore. A contendersi la vittoria del reality sono rimasti Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Raffaello Tonon, Ivana Mrazova e Aida Yespica e, per i bookmaker di Sisal Matchpoint, la favorita per la vittoria finale è la De Lellis.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fidanzata di Andrea Damante, fa discutere per la sua mancanza di cultura ma zitta zitta ha scalato posizioni, tanto che dal 16 di partenza è arrivata alla vigilia della finale a quota 1.85, candidandosi come principale indiziata alla vittoria. Poco dietro di lei, il favorito di sempre, Daniele Bossari che sin dall’inizio del programma si è presentato come un papabile vincitore: il suo successo è ancora molto probabile, a 2.10.