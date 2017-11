ROMA – Un messaggio via aereo per festeggiare i loro 18 mesi insieme. Un messaggio che a Giulia De Lelli, concorrente del Grande Fratello Vip, non è piaciuto affatto. Pare infatti che secondo l’inquilina del reality show di Canale 5, il gesto del fidanzato Andrea Damante conosciuto a Uomini e donne, non sia stato sufficiente. E a niente sono valse le parole di Ignazio Moser in favore di Damante, Giulia De Lellis che è stata nominata come prima finalista potrebbe infatti decidere di lasciare la casa.

Il sito Blastingnews scrive che Giulia non ha apprezzato lo striscione aereo inviato da Andrea il 23 novembre sui cieli di Cinecittà, anzi pare proprio essere stata contrariata dal gesto, mentre Ignazio è stato felice di ricevere uno sdolcinato messaggio dalla sua Cecilia Rodriguez:

“Inoltre Luca Onestini è stato sorpreso dall’arrivo di altri messaggi aerei da parte della sua misteriosa ammiratrice. Insomma molti messaggi aerei per incoraggiare i loro beniamini al rush finale previsto per la prima settimana di dicembre, quando le telecamere si spegneranno definitivamente sulla seconda edizione. Ma torniamo a Giulia De Lellis che ieri sera è stata protagonista di parole offensive verso la categoria dei bidelli delle scuole, accusandoli senza mezzi termini di essere ‘tutti handicappati’. Di qui la rivolta furiosa degli utenti di Twitter che vogliono che la produzione prenda provvedimenti esemplari contro l’esperta di moda”.

La De Lellis ha poi accusato il fidanzato di aver pagato per un messaggio “neanche bello”: