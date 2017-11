ROMA – Giulia De Lellis, la prima finalista del Grande Fratello Vip, rischia di essere squalificata. L’avventura nel reality show per la giovanissima potrebbe finire lunedì 27 novembre, con una squalifica per aver definito i bidelli delle scuole tutti “handicappati”. La frase della De Lellis ha scatenato le polemiche sui social network e ora la ragazza rischia di porre fine alla sua partecipazione.

La De Lellis, 21 anni appena, parlando del periodo passato a scuola, ha definito tutti i bidelli della scuola italiana come “handicappati”. Frasi che bruciano più di una bestemmia, che è costata cara in passato agli altri concorrenti, come scrive anche il sito BlastingNews:

“Giulia De Lellis stava parlando del mondo della scuola e stava ripercorrendo il suo periodo di studi, quando ha detto che tutti i bidelli della scuola italiana sono ‘handicappati’. Frasi scandalose che hanno scatenato non poche polemiche in rete e sui social dove in moltissimi hanno fatto presente alla produzione del #Grande Fratello VIP la gravità delle frasi che sono state pronunciate da Giulia in queste settimane di permanenza nella casa, compresa quest’ultima affermazione choc che potrebbe costarle caro. Sì, perché sono tantissimi coloro che hanno ritenuto le parole di Giulia a dir poco oscene e come tale ritengono che la concorrente debba essere squalificata da questo GF Vip. Un provvedimento decisamente molto forte che tuttavia in queste ore ha messo d’accordo una buona fetta di spettatori social del reality show, i quali addirittura vorrebbero far partire una petizione online per chiedere alla produzione di squalificare Giulia durante la semifinale del 27 novembre”.

La produzione del Grande Fratello Vip non si è ancora espressa sull’accaduto, ma per sapere quali saranno le misure prese bisognerà aspettare la nuova puntata in onda su Canale 5 per lunedì 27 novembre.