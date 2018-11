ROMA – Giulia Provvedi in lacrime al Grande Fratello Vip dopo aver scoperto il gossip del presunto tradimento del fidanzato e portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno avuto il delicato compito di informare la concorrente del reality show e hanno deciso che il modo migliore di farlo fosse quello di far vedere il filmato alla sorella Silvia e lasciare a lei la parola.

Che Giulia sia innamoratissima di Gollini non c’è dubbio. La giovane più volte ha detto: “Non ho la percezione di quello che viene visto fuori; ho paura che non apprezzi il mio essere così esuberante. Mi manca molto! e sono innamoratissima. Ho paura di deluderlo, mi manca molto. Prima di partire ci siamo detti ‘ti amo’ e so che lui mi sostiene, però qui dentro ti vengono molti pensieri: c’è? ti aspetta? mi ama come il primo giorno? So che mi vuole così, determinata e come sono. Una cosa è certa: ho incontrato una persona che voglio nella mia vita”.

Insomma, la Provvedi non sembra avere sospetti sulla fedeltà del suo Pierluigi. Per questo motivo la Blasi ha deciso di mostrare alla sorella Silvia il video del rumors secondo cui lui sia stato avvistato con un’altra. Signorini spiega alla giovane la situazione: “E’ tutto iniziato da un post su Instagram che ha scatenato un caos social ma non esistono foto o video. È un rumor e come tale deve essere trattato: potrebbe essere vero così come non e ovviamente bisogna permettere a lui di controbattere”.

Silvia ha deciso di parlare alla sorella: “Mi hanno fatto vedere degli articoli dove c’è una blogger che dice di aver visto lui che ci provava con delle ragazze, non ci sono foto, non ci sono video, lui non ha né replicato né scritto niente. Da sorella ti dico di non prendere decisioni affrettate”. Giulia è scoppiata a piangere: “Sto così male. Non me l’aspettavo, mi fa male, non dico nulla perché non c’è una verità, continuo il mio percorso. Sono arrivata fin qui con mia sorella e non mollo proprio adesso”. Signorini però l’ha consolata: “Il gossip bisogna prenderlo con le pinze, non trarre conclusioni perché potrebbe essere vero, come no. Prendila come una riflessione”.