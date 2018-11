ROMA – “Mi sento una bamboccia sfigata”. Così una Giulia Salemi devastata confessa le sue insicurezze al Grande Fratello Vip. In un confronto con gli altri inquilini della casa la bella influencer racconta di sentirsi “distrutta” dopo l’ennesimo litigio con Francesco Monte. I due sembravano finalmente aver ingranato la marcia, dopo vari tira e molla. Ma poi nella puntata di lunedì 19 novembre il Grande Fratello li ha divisi: una in casa, l’altro in caverna, il nuovo tugurio. E anche separati da un muro Francesco e Giulia sono riusciti a litigare.

Sono volate parole forti che hanno profondamente scosso la Salemi, al punto da spingerla a cercare conforto negli altri abitanti della casa. Ma quello che doveva essere un momento di consolazione si è trasformato in una seduta di psicanalisi. La più diretta è stata Silvia Provvedi che le ha consigliato di seguire il proprio cuore. “Lo so – risponde Giulia S – ma ti invidio. Io spesso non so dove sbattere la testa”. E ancora: “Perché credete che sia qui a chiedervi un parere un consiglio?”.

Ma cosa le ha detto Monte da scuoterla a tal punto? A quanto pare l’ex tronista non avrebbe gradito il silenzio della Salemi di fronte agli articoli mostrati da Ilary Blasi sulle offese che lui le avrebbe rivolto durante una discussione. “Io da te sai cosa mi aspettavo – le ha detto – e mi hai deluso anche questa volta. I siti hanno scritto che ti ho offesa! Lo capisci?! Io non voglio che passi questo messaggio al pubblico”. Giulia cerca di spiegare: “Ma ti ho sempre difeso anche per la storia dell’omofobia, con Jane e con i baci. Adesso cosa vuoi? Cosa dovevo dire?”.

“Che hanno frainteso i siti – risponde lui – che sono parole decontestualizzate. Io intendevo ‘faccia di cu..o’ perché mi guardavi in modo assurdo mentre discutevamo”. Giulia però non vuole più giustificarsi e invita Francesco ad assumersi la responsabilità delle cose dette: “Ma tu hai usato quelle parole, la prossima volta non usarle, così nessuno può fraintendere”. I due non riescono a riconciliarsi e vanno a dormire ancora agitati. Alla fine Giulia S si sfoga con gli altri e sbotta: “Mi sento una bamboccia sfigata“.