ROMA – Altro che sbandata, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fanno sul serio. Al punto che lui è pronto a “presentarla in famiglia”. Lo ha rivelato lo stesso ciclista, ancora rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip e in trepida attesa di rivedere la sua amata.

Parlando con Cristiano Malgioglio, Ignazio ha confessato di sentirsi innamoratissimo: “Non credo di essere mai stato così innamorato o forse un’altra sola volta, in cui presi una bella sbandata”, ha detto tutto trasognante. “Per i figli però è presto, non c’è fretta” ha aggiunto Moser che finalmente ha messo da parte i dubbi su Francesco Monte: “Se poi ora è fuori a chiarire con Monte, sono cose che devono risolvere tra di loro”.

Intanto lui già progetta il giorno in cui porterà Cecilia a casa. Piacerà di sicuro alla suocera: “Credo che a mia madre piacerà Cecilia. Quasi tutto quello che piace a me, piace anche a lei. È una garanzia. Oltre a quello non vedo perché non dovrebbe piacerle. Comunque anche se fa parte del mondo dello spettacolo, è una ragazza molto semplice”.

Quanto alla gelosia, il ciclista non si è detto estraneo a questo sentimento: “Quando tieni a una cosa sei geloso per forza. Però se dovesse fare le serate… Quello è lavoro. Non l’accompagnerò o forse lo farò solo qualche volta. Non so se mi trasferirò a Milano, ma di certo sarò più spesso lì”.

Insomma, il ragazzo ha le idee fin troppo chiare. Manca solo la prova dei fatti, quando entrambi saranno finalmente fuori dalla casa più spiata d’Italia.