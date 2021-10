Scocca il primo bacio al Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nell’ultima settimana i due concorrenti erano finiti sotto i riflettori per il particolare interesse del figlio di Patrizia Mirigliani nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Nonostante i tentativi di Miriana di tenersi a distanza, il loro rapporto è cresciuto e la scorsa notte ci è scappato il primo bacio. Sotto le lenzuola, sussurrando, i due si sarebbero promessi però di mantenerlo segreto: “Non diciamolo a nessuno”.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu, il primo bacio

Il primo tenero bacio è arrivato dopo una romantica serata nella Nave dell’Amore. E’ stato Nicola ad organizzare tutto per fare una sorpresa a Miriana: al suo ingresso la showgirl ha trovato una tavola accuratamente apparecchiata e una vasca idromassaggio.

Nicola le ha anche offerto in dono due rose: una bianca e una rossa. “Rosso passione e bianco purezza”, le ha detto rubandole un bacio a stampo.

Al termine della cena i due sono particolarmente intimi e fanno il giro delle stanze alla ricerca di un letto dove potersi accoccolare. Sotto le coperte è finalmente arrivato il primo vero bacio.

Nicola Pisu e il rifiuto di Miriana Trevisan

E pensare che solo fino a pochi giorni fa Miriana Trevisan era stata abbastanza categorica nel respingere Nicola.

La showgirl gli aveva detto di voler dormire nel letto con Jo Squillo e di pensare solo a un’amicizia: “Non te la prendere se non ti abbraccio, non è perché ti rifiuto come persona, anzi, ma io per ora non me la sento”.

Poi, forse anche grazie all’intercessione di Alfonso Signorini che con le sue pressanti domande in puntata ha provato a farla sciogliere, Miriana ha cambiato atteggiamento.

Ma non è detta l’ultima parola perché a quanto pare la showgirl vuole mantenere il riserbo sulla faccenda: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in Casa, ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso”.