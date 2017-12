ROMA – La puntata finale del Grande Fratello Vip ha portato una sorpresa anche per la conduttrice Ilary Blasi. In studio per lei infatti sono saliti sul palco i figli Cristian, Chanel e Isabel avuti dal marito Francesco Totti. Un grande assente però è stato proprio Totti, che ha rifiutato di salire sul palco ed è rimasto dietro le quinte, nonostante l’acclamazione del pubblico.

Dietro alla decisione del Capitano Totti di non salire sul palco non c’è certo scortesia, ma anzi una grande emozione e rispetto per la moglie e conduttrice del Grande Fratello Vip. Pare infatti, scrive Leggo, che Totti non volesse rubare la scena alla moglie e abbia preferito rimanere in disparte: