ROMA – Non solo (presunto) sesso orale al Grande Fratello Vip. Adesso va in scena anche l’autoerotismo. Sarebbe questo quel che è stato ripreso a fare Lorenzo Flaherty sotto le coperte.

Il dettaglio scabroso è stato rivelato da Mai Dire Grande Fratello Vip e ripreso da Leggo:

Una capanna costruita con le lenzuola e le ginocchia consentirebbe di soddisfare alcuni bisogni fisiologici. Dopo il presunto sesso orale nell’armadio e i baci rubati sotto le tende, al Grande Fratello Vip è tempo di autoerotismo.

Flaherty è stato beccato in questa posizione con le luci ad infrarossi in camera da letto. Continua Leggo:

L’attore sotto le coperte avrebbe sfogato i suoi istinti. In bagno non sempre è possibile e quindi si procede con ginocchia alte, lenzuolo teso e “manina calda”, come dicono i Gialappi. Nel filmato si vede Luca Onestini avvicinarsi e capire le intenzioni da “bomber”.

L’ex tronista, che ha ammesso di aver fatto qualcosa anche lui, ha raccontato tutto a Daniele Bossari l’indomani mattina:

“Cerca sempre di darti il cinque a posto del solito ‘buonanotte’, solo che lo sai che ci ha fatto con quella mano fino a qualche secondo prima”.

Come per la scena dell’armadio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, però, anche in questo caso il pubblico non sembra aver preso bene la deriva porno del reality show. E qualcuno accusa: “Si tratta di pornografia”.

Per guardare il video clicca qui.