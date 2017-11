ROMA – Dal corteggiamento spinto, e rifiutato dalla bella Ivana Mrazova, agli insulti. Ignazio Moser nella casa del Grande Fratello Vip non risparmia frecciatine a Ivana, definendola cicciona e bracciona. “Sei ciccia di nome e di fatto, le donne sono belle solo fino ai 70 chili”, ha detto l’ex ciclista. Proprio lui che fino ad un mese fa la definiva bellissima, ora è riuscito a farla piangere in confessionale.

La bellissima modella, complice una dieta non rigidissima e poco sport chiusa nella casa di Cinecittà del reality show, ha preso qualche chilo ma rimane comunque bellissima. Anche gli altri inquilini, come Luca Onestini e Raffaele Tonon, che cucinano e mangiano con lei, le hanno ribadito quanto sia bella. Ma Ignazio non perde occasione per dirle quanto sia ingrassata e sparlare con lei con gli altri inquilini. Eppure, ricorda Stefania Rocco su Fanpage, poco prima di ricevere il due di picche dalla fidanzatissima Ivana e ripiegare sull’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez:

“Ivana ha sempre incassato quelle frasi con tranquillità, avendo lei stessa ammesso di essere più morbida rispetto alle top model canoniche. Questa volta, però, la Mrazova si è stancata di fare buon viso a cattivo gioco. Convocata all’interno del confessionale insieme a Ignazio, Ivana ne è uscita con gli occhi lucidi e ha spiegato: “Abbiamo fatto un confessionale in cui Ignazio ha ripetuto mille volte di seguito che sono ingrassata”. Ancora divertito, Ignazio è andato avanti e Ivana si è infastidita. “Ciccio adesso basta” lo ha rimproverato, per poi annunciare che non avrebbe mangiato. La stanchezza e il fastidio manifestati da Ivana si devono anche alle frasi che risalgono a qualche giorno fa. In un momento, in particolare, Ignazio le avrebbe detto: “Fino a 70 kg le donne sono belle, poi no, guarda che guance, ciccia di nome e di fatto”.

E pensare che Ignazio sembrava essersi preso una bella cotta nei confronti di Ivana. È trascorso un mese circa dal momento in cui in diretta durante una puntata del GF, Moser aveva ammesso di essere interessato a Ivana. “È bellissima, a chi non piace Ivana?” disse il ciclista a Ilary Blasi che gli aveva chiesto se fosse interessato a lei. La Mrazova, fidanzata con Alessandro Allevato, ha sempre rifiutato ogni tipo di avvicinamento. Innamorata del suo compagno, ha fatto in modo che Ignazio comprendesse perfettamente che non avrebbe mai avuto alcuna chance”.