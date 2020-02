ROMA – “Sono geloso di Licia. Ricordati che è pugliese, sono geloso perché è omosessuale”. Così Pago ha confessato a Serena Enardu di non apprezzare l’amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip tra la sua fidanzata e Licia Nunez. Se lo sono detti in giardino, sotto le coperte, ma tutta Italia li ha ascoltati faticando a comprendere il nesso logico.

“E Stefano?”, ha domandato lei a lui, probabilmente riferendosi a un amico comune che entrambi conoscono. “Ma cosa centra? Stefano è omosessuale ma è maschio”, ha risposto Pago, evidentemente convinto. Secondo il cantante, Licia Nunez che in passato è stata la compagna di Imma Battaglia (oggi moglie di Eva Grimaldi) ed è attualmente fidanzata con Barbara Eboli, potrebbe provarci con Serena, per il solo fatto di essere attratta dalle donne. Una gelosia che a molti pare infondata, tanto più che Pago ci tiene a sottolineare che è anche pugliese. Cosa c’entra?

Le parole di Pago sono state oggetto anche di una accesa discussione a Mattino 5 e Federica Panicucci ci ha tenuto a sottolineare: “Pugliese come se fosse una colpa. Io vorrei salutare gli amici pugliesi”, ha detto. In difesa del cantautore è intervenuto poi Raffaello Tonon: “Io a lui lo conosco da tempo, è sempre stato un uomo brillante, qui si sta dimostrando pesante. Lei non mi piace per niente, come l’aglio nella meringa. Lei ha quest’aria da maga Circe”. Ma rispetto a quest’ultima affermazione la Panicucci si dissocia.

Cosa avrà voluto dire Pago? C’era omofobia nelle sue parole? E poi perché lo preoccupano le donne e non gli uomini gay? Non resta che attendere il prossimo serale del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini gli chiederà probabilmente una spiegazione.

Fonte: Grande Fratello Vip, Mattino 5