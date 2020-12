GF Vip, Pierpaolo Pretelli dimentica Elisabetta Gregoraci con Giulia Salemi. Su Twitter è già #Prelemi mania

Dopo l’addio ad Elisabetta Gregoraci, che ha scelto di lasciare il GF Vip dopo il prolungamento fino a febbraio del reality, Pierpaolo Pretelli sembra aver trovato un nuovo intrigante interesse. Stiamo parlando di Giulia Salemi, con la quale da diversi giorni sembra aver instaurato un bellissimo feeling. E i fan sono già in visibilio, tanto che su Twitter è già #Prelemi mania, l’hashtag creato con gli acronimi dei loro nomi.

Gli spettatori hanno iniziato a sognare ad ogni sguardo e abbraccio sospinto tra l’ex velino e la influencer. Ma Giulia Salemi si guarda bene dal cedere: dopo la storia con Francesco Monte, nata proprio in quella casa, sembra alquanto disillusa.

Era il 2018 quando Salemi e Monte si incontrarono al GF Vip. Per lei fu un percorso a ostacoli, di intense litigate e la storia d’amore nacque solo a telecamere spente. Tanto che dinanzi al forte interesse mostrato da Pierpaolo Pretelli per la Gregoraci, Giulia si è quasi immedesimata.

“Lui è Salemi 2018 – ha detto – Se vuoi ti disegno i prossimi sei mesi, ma è meglio se tu te li vivi da solo”, forse convinta che un amore nato sotto i riflettori non possa durare.

Gf Vip, Giulia Salemi spegne gli entusiasmi

Ma mentre i telespettatori già sognano un nuovo flirt per lei, che la possa far ricredere, Giulia Salemi ha già puntualizzato di non essere in cerca d’amore in questa edizione. E’ successo in diretta con Alfonso Signorini che le mostrava le immagini con sottofondo romantico mentre era in compagnia di Enock.

“Mi dissocio – ha detto lei – Avete già messo musiche che non mi piacciono e mi ricordano qualcosa […] Per quanto mi riguarda, sono off limits quelli che sono fidanzati o hanno flirt in corso. Enock è un bellissimo ragazzo come tutti gli altri. Non mi cercate di fare l’accoppiata, ho già dato. Lui è fidanzatissimo, abbiamo fatto una torta insieme per la sua fidanzata. Torno di là da single!”. (Fonte: Grande Fratello Vip, Twitter).