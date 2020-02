ROMA – Rischia di essere una seconda puntata senza Pupo quella del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, lunedì 17 febbraio. Il cantante potrebbe infatti non fare a tempo a rientrare a Roma: il suo aereo, ha annunciato lo stesso Enzo Ghinazzi sui social, è stato infatti costretto ad un atterraggio di emergenza a Londra mentre rientrava da New York a causa di un passeggero indisciplinato.

Il cantante era andato negli Stati Uniti per celebrare i 40 anni di “Su di noi”, la canzone che portò al Festival di Sanremo nel 1980. Ma durante il viaggio sul volo Alitalia che lo avrebbe dovuto riportare in Italia, il piccolo incidente: “Un passeggero molto indisciplinato ha costretto il volo da Roma a New York a un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo “squilibrato”, il mio volo di ritorno per Roma subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”.

Già alla puntata di San Valentino, venerdì 14 febbraio, Pupo non era potuto essere presente accanto all’altra opinionista del reality, Wanda Nara, e al suo posto in studio il conduttore, Alfonso Signorini, aveva messo un cartonato. Adesso bisognerà vedere se anche questa sera Pupo sarà in studio o se il suo ritorno alla trasmissione avverrà direttamente venerdì 21 febbraio, che sarà anche l’ultima puntata di venerdì di questa edizione del GF Vip, che poi lascerà spazio al serale di Amici di Maria De Filippi a partire dal 28 febbraio. (Fonte: Instagram)