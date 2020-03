ROMA – Rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip. Le due sono anche venute alle mani. Il tutto è successo nella notte quando la modella brasiliana ha sottratto dei pacchi di biscotti senza il permesso degli altri concorrenti. E così la Elia ha reagito inseguendola: “Tre pacchi di biscotti, tre pacchi di biscotti, adesso me li ridai gentilmente”.

Si è passato presto dalle urla alla scontro fisico, Antonella ha cercato di fermare la coinquilina spingendola con le mani al seno, la Lessa ha perso la pazienza e l’ha presa per un braccio: “Mi hai messo le mani addosso, mi hai messo le mani addosso”, ha urlato Antonella mentre Fernanda la esortava allo scontro: “Dai vieni, vieni”.

A fermare la rissa tra le due concorrenti l’intervento degli altri vip, in particolare di Sossio Aruta e Antonio Zequila che hanno provato a placare gli animi. “Ho visto che è entrata in camera e ha preso i biscotti”, ha detto Sossio suscitando la replica di Zequila: “Abbassa le parole, cerca di parlare in italiano corretto”. La replica di Aruta: “Ma chi c**o ti credi di essere. Mi hai rotto il ca**o. Italiano, italiano, è arrivato il professore del ca**o. Ho parlato in italiano. Ho detto che li hai presi tu? Italiano sto ca**o”. (Fonte Grande Fratello Vip).