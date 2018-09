ROMA – Il Grande Fratello Vip 2018 inizia in anticipo, ed è subito hot. Tre concorrenti sono infatti già entrati nella Casa, o meglio, nella caverna, una sorta di tugurio delle passate edizioni. I tre concorrenti sono le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi infatti concorrono come un unico concorrente), Maurizio Battista e Walter Nudo.

I quattro sono entrati nella caverna la sera di domenica 23 settembre e qui devono restare fino a lunedì sera, quando il Gf Vip inizierà davvero, con la prima serata condotta da Ilary Blasi con la collaborazione di Alfonso Signorini.

Già nelle prime riprese, però, c’è stata una scena che ha fatto molto parlare. Si tratta di una scena che vede protagonista Silvia Provvedi mentre si cambia, togliendosi i propri vestiti per indossare quelli da cavernicola. E le videocamere del reality l’hanno inquadrata in topless, dopo essersi tolta la maglietta. Chissà cosa ne penserà il suo ex, Fabrizio Corona...