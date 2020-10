Grande Fratello Vip, la lettera Briatore alla Gregoraci è falsa?

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera dall’ex marito Flavio Briatore. Secondo qualcuno la missiva potrebbe essere “fasulla”.

Grande Fratello Vip, la lettera che Briatore ha scritto alla ex moglie cercando in questo modo di mettere pace.

Secondo alcuni la lettera dell’ex marito della showgirl potrebbe essere fasulla.

Il momento è stato particolarmente emozionante per la Gregoraci, che grazie a quelle parole ha ritrovato il sorriso.

L’imprenditore non ha scitto quelle parole?

C’è chi ritiene che quella tenera missiva non sia stata scritta dall’imprenditore.

A insinuare che Briatore non abbia scritto la lettera recapitata a Elisabetta è Maurizio Sorge ospite a Mattino 5.

La tesi di Sorge lascia perplessa Federica Panicucci che si dissocia: “Ti prendi la responsabilità di quello che dici”.

La lettera di Briatore alla Gregoraci

Cara Elisabetta, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip”.

“Alcune tue affermazioni inevitabilmente mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto”.

“Portare il privato in pubblico conoscendo la mia e la tua riservatezza, non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale, quando ho rivisto la vera Eli”.

“E sappi che l’intervista che ho rilasciato non era solo racchiusa in quei tre punti che ti hanno mostrato. All’interno c’erano anche belle parole dedicate a te, avrai tempo di leggerle”.

“Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo, il nostro Nathan Falco che da un lato è sereno, sta bene e ti saluta, dall’altro lo sai bene che ti guarda da casa”.

“Dobbiamo proteggere Nathan Falco”

“Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può o non deve essere spezzato dalla tv. Viviamo rispettandoci, ti auguro di essere felice. Ti voglio bene e continuerò a volertene, Flavio” (fonte: Gf Vip, Mattino Cinque, Leggo).