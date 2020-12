GF Vip: Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Ginevra, la sorella di Elettra Lamborghini. Su Chi i nuovi concorrenti che stanno per entrare

Altri dieci concorrenti stanno per entrare nella casa del GF Vip. A svelare in esclusiva alcuni nomi è il settimanale Chi, in edicola mercoledì 2 dicembre.

I nuovi Vip faranno il loro ingresso da qui al 14 dicembre. Il Grande Fratello Vip andrà in onda fino a febbraio e a dicembre potremo vederlo nella doppia puntata di lunedì e venerdì.

GF Vip, i nuovi concorrenti svelati da Chi

Samantha De Grenet, che ha partecipato all’Isola dei famosi nella stessa edizione di Dayane Mello.

Ginevra Lamborghini, influencer e stilista, sorella di Elettra, con la quale non parla da mesi.

Carlotta Dell’Isola, la ragazza che quest’estate partecipò a Temptation Island con il fidanzato Nello e conquistò i telespettatori per il suo amore tenace e orgoglioso.

Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga, con cui ha un rapporto difficile.

Filippo Nardi, che nella Casa rimase per pochi giorni al “Gf” nel 2001, quando si ritirò dopo il celebre sfogo “Dove sono le mie sigarette?”.

Mario Ermito, modello e attore brindisino, che partecipò in passato al “Gf” rimanendo nella Casa per due settimane.

GF Vip anche a Natale e Capodanno

Il GF Vip farà compagnia ai telespettatori anche a Natale e Capodanno, prolungando di due mesi la propria durata originaria, un record.

Proprio per motivare i concorrenti Alfonso Signorini è entrato nella Casa lo scorso venerdì: “Sono entrato perché sentivo il bisogno di dare una carezza a questo cast che si meritava un gesto d’affetto, dopo la notizia shock del prolungamento del programma”.

“Stare qui dentro fino a febbraio non è una passeggiata – ha aggiunto – non stiamo parlando di tre settimane, come è successo nella scorsa edizione, ma di due mesi, e questo ha certamente disorientato tutti”.

“Ho dato questa carezza con piacere perché i miei concorrenti sono persone meravigliose che si stanno mettendo in gioco e si sono spese con generosità e, se lo fanno, è perché si sentono rassicurate e protette”.

“Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e famigliari, certo, sono nomi che mi avrebbero fatto gioco perché sono protagonisti assoluti, ma, ripeto, l’aspetto umano deve prevalere sulla logica del programma, ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta”.

Signorini parla anche dello scontro che lo attende al venerdì sera con “The voice senior”, programma condotto da Antonella Clerici.

“Ho avuto contro chiunque, dalla fiction di Beppe Fiorello a Montalbano, da Carlo Conti al Cantante mascherato di Milly Carlucci, c’è posto per tutti”. (Fonte: Chi).