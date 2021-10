Sono sempre più freddi i rapporti tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il primo flirt nato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip è già sfiorito, ma la principessa non sembra volerlo capire.

Manuel Bortuzzo e Lulù, cosa è successo

I sentimenti non corrisposti di Lulù Selassiè per Manuel Bortuzzo l’hanno portata ad avere slanci affettuosi non sempre graditi. Al punto che, dopo essersi consigliato con Aldo Montano, Manuel ha deciso di affrontare apertamente la principessa, cercando di non ferire i suoi sentimenti.

“Per come sono fatto io è difficile – le ha detto – Sei una bella ragazza, ma per me l’aspetto esteriore è l’ultima delle cose. All’inizio c’era uno scambio di coccole e attenzioni ed era bello. Però forse ho sbagliato io a non pensare che agli occhi esterni potesse essere vista come una cosa giudicabile, una storia, che potessero farla sembrare una cosa che non è”.

Parole chiare con le quali il nuotatore ha cercato di spiegarle di non volersi impegnare, ma Lulù non sembra aver inteso visto che mentre lui parlava lei ha continuato a baciarlo per tutto il tempo.

Lulù Selassiè, lo sfogo nella notte con la sorella

Nella notte Lulù si è poi sfogata con la sorella, raccontandole quello che Manuel le aveva detto. “Mi ha detto: io voglio avere un mondo, viverti fuori”, ha raccontato Lulù dimostrando dimostrando ancora una volta di aver frainteso le sue parole.

Bortuzzo si è poi infuriato perché Lulù, oltre a non lasciargli i propri spazi, ha manifestato la sua gelosia per alcuni atteggiamenti del ragazzo con Sophie Codegoni. “Se devi fare così, mi fai proprio seccare le pa**e, ti giuro – le ha detto – È da quando siamo qui dentro che è così. Se mi sbilancio di più fingerei e non è da me”.

Manuel Bortuzzo sbotta contro Lulù: “Non li voglio i tuoi baci”

Poi ha aggiunto: “Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi inca**erò mai realmente. Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me’ e allora? Lo faccio con chi voglio”.

Quindi le ha detto espressamente: “I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli”. “Amore ma io ci tengo a te – continuava a ripetere lei – te l’ho detto mille volte. E anche le mie sorelle ti vogliono bene, per questo poi ci rimangono male”.