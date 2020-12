Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci lasciano il Grande Fratello Vip. La notizia del prolungamento del reality fino a febbraio ha creato scompiglio tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia. Così alcuni di loro hanno fatto una dolorosa scelta.

Come è noto il GF Vip farà compagnia ai telespettatori anche a Natale e Capodanno, prolungando di due mesi la propria durata originaria. Un vero e proprio record dovuto sia al prolungamento della situazione di emergenza in Italia che per i buoni ascolti del programma.

Ma l’idea di passare le feste lontani dai propri cari ha destabilizzato alcuni concorrenti. Così la produzione ha deciso di lasciare loro la libertà di scegliere.

La scelta di Elisabetta Gregoraci

La showgirl fin dall’inizio è stata decisa a lasciare la Casa: la mancanza di suo figlio inizia a farsi sentire, nonostante Alfonso Signorini abbia cercato in tutti i modi di convincerla a restare.

“È stata una delle esperienze più belle della mia vita ma si interrompe qui – ha detto – Nathan ha bisogno della mamma e io ho bisogno di lui”.

In ogni caso la Gregoraci non uscirà subito dalla Casa e potrà restare ancora qualche giorno, per trascorrere un po’ di tempo con Pierpaolo Pretelli nel cucurio.

La scelta di Francesco Oppini e le lacrime di Zorzi

L’altro vip che ha deciso di andare via e di lasciare il reality è Francesco Oppini. Alfonso Signorini ha tentato invano anche con lui di fargli cambiare idea ma il figlio di Alba Parietti è stato inamovibile. Nonostante il grande rapporto nato con Tommaso Zorzi. “E’ una scelta atroce ma devo dare priorità ai miei affetti”, ha detto.

E proprio Zorzi non l’ha presa per niente bene. I due si sono sciolti in un ultimo commovente abbraccio, poi Tommaso si è chiuso in bagno ed è scoppiato a piangere.

Non si aspettava di doversi separare dall’amico così all’improvviso. Sperava che Francesco Oppini decidesse di restare nella casa almeno fino a lunedì, come ha fatto Elisabetta Gregoraci.

Poi corre tra le sue braccia, piangendo. “Spacca tutto, ti voglio un bene dell’anima, se ti vedo bere perché sei depresso non ti parlo più!”, gli sussurra all’orecchio Francesco. (Fonte: Grande Fratello Vip).