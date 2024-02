Ghali chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, Instagram, vita privata, Sanremo, biografia e carriera

Ghali Amdouni, noto semplicemente come Ghali, è uno dei rapper più apprezzati della scena musicale italiana. Dopo il brano Ninna nanna (2016), che ha infranto diversi record ottenendo un successo straordinario, il rapper ha conquistato il pubblico con una carriera di grandi successi. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata di Ghali.

Dove e quando è nato, età, biografia di Ghali

Ghali Amdouni, in arte Ghali, è nato a Milano il 21 maggio del 1993. Ha 30 anni. Nato da genitori tunisini, il rapper cresce senza il padre, arrestato quando lui era molto piccolo. La sua passione per la musica nasce molto presto, in particolare si avvicina al mondo del rap: “A 11 anni registravo in cameretta, dicendo le parolacce tipiche del rap a bassa voce perché avevo paura che mia mamma sentisse”, ha raccontato il rapper in un’intervista.

Inizia a fare musica utilizzando lo pseudonimo Fobia (in seguito Ghali Foh) e nel 2011 fonda i Troupe D’Elite. Nello stesso anno viene notato da Guè, che lo mette sotto contratto nella sua etichetta Tanta Roba.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Si sostiene che abbia avuto una relazione con la top model Mariacarla Boscono, terminata nel 2020. Nel 2021 inizia una nuova relazione con Camilla Venturini, che insieme alla sorella gemella ha fondato il marchio di moda Medea. Il rapper vive a Milano. Ghali è molto seguito sui social e il suo profilo Instagram conta quasi 3 milioni di follower: ghali.

Il rapper ha un rapporto molto stretto con la madre: “Solo Dio sa cosa abbiamo vissuto e cosa hai fatto per farmi crescere e per arrivare fin qui. Non smetterò mai di ringraziarti e di dedicarti tutto quello che faccio. Sei in cima alla lista dei miei idoli”.

La carriera di Ghali

Dopo la pubblicazione di un Ep con i Troupe D’Elite, il rapper pubblica il mixtape Leader, collaborando con artisti come Sfera Ebbasta. Seguono poi due anni (dal 2014 al 2016) nei quali pubblica su Youtube diversi brani che gli valgono molta popolarità e che vengono poi inseriti nella raccolta Lunga vita a Sto pubblicata nel 2017. Nel 2016 il rapper fonda la propria etichetta discografica, la Sto Records, e pubblica su Spotify quello che viene considerato il suo brano più di successo, Ninna nanna. La canzone infrange diversi record in Italia sulla piattaforma di streaming e ottiene 4 dischi di platino.

Da quel momento il rapper ha consolidato il proprio successo di pubblico pubblicando 4 album in studio (Album, DNA, Sensazione ultra e Pizza Kebab Vol. 1) e diversi singoli come Happy Days, Habibi, Good Times e Cara Italia. Nel 2024 il rapper partecipa al Festival di Sanremo con il brano Casa mia.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI GHALI