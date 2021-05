Ghemon chi è, età, altezza, fidanzata, vita privata, vero nome, malattia, album e carriera

Chi è Ghemon, età, altezza, fidanzata, vita privata, vero nome, malattia, album e carriera del rapper ospite questa sera, martedì 11 maggio, a Una Pezza di Lundini, in programma su Rai 2 alle 23:40.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Ghemon

Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, è un cantante rapper di origini irpine. E’ nato il 1 aprile del 1982 (39 anni) ad Avellino. E’ alto 177 cm. Ghemon ha una forte passione per la musica fin da ragazzino. In quel periodo Ghemon si avvicina anche al graffitismo con lo pseudonimo prima Kal e successivamente Esimo. Solo nel 2001 decide di abbandonare questo mondo per dedicarsi esclusivamente al mondo della musica. È suo cugino che gli consiglia di ascoltare i brani di artisti come Ligabue e Litfiba. Per quanto concerne il suo percorso di formazione, si sa che dopo aver ottenuto il diploma di maturità, decide di approfondire le sue conoscenze iscrivendosi alla prestigiosa Università Luiss di Roma dove consegue la Laurea.

Album, canzoni e carriera di Ghemon

Nel 1996 entra a far parte dei 15 Barrato ovvero un gruppo fondato dall’amico Mobie. Nei primi anni del 2000 decide di abbandonare Avellino per trasferirsi a Roma, ed è proprio nella Capitale che nel 2005 entra a far parte di un nuovo progetto musicale “Soulville” ispirato allo stile di mostri sacri dell’Hip hop come 2 Pac, 50 Cent e altri ancora.

Nel 2017, dopo un periodo di assenza, pubblica il suo quinto album “Mezzanotte” che ha come tema principale la depressione, patologia che lo ha attanagliato per circa due anni. Due anni dopo si esibisce in occasione del sessantanovesimo Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola”. Dopo pochi mesi pubblica il suo ultimo album intitolato “Scritto nelle stelle” il cui tema principale è l’amore. Nel 2021 partecipa ancora al Festival di Sanremo con la canzone dal titolo “Momento Perfetto”.

Fidanzata e vita privata di Ghemon

Per quanto concerne la vita privata, il rapper è attualmente fidanzato con l’organizzatrice di eventi Giulia Diana. Prima invece, il rapper è stato legato alla celebre disc jockey ligure Bianca Weiss Tabaton, ed è stato proprio lei ad aiutare Ghemon durante il periodo di forte depressione.