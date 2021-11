Giacomo Urtis chi è, età, dove e quando è nato, fidanzato, vita privata, Instagram, Grande Fratello Vip, biografia e carriera. Giacomo Urtis è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il programma è in onda questa sera 29 novembre su Canale 5 dalle 21:35.

Dove e quando è nato, età, biografia e carriera di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis è nato il 28 settembre del 1977 a Caracas, Venezuela. Ha 44 anni. Il padre Antonio Urtis e sua madre Ada Tommasi sono originari di Alghero, in Sardegna. Urtis è tornato poi ad Alghero per studiare Medicina e Chirurgia all’Università. Si laurea nel 2002 all’Università di Sassari specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Passa poi all’Università degli Studi di Milano dove acquisisce il Master in Chirurgia Estetica. In poco tempo diventa un chirurgo estetico molto richiesto soprattutto nell’ambiente dello spettacolo, fondando poi la sua azienda, la Dr Urtis Clinic.

Grazie al successo come chirurgo, Urtis diventa anche un personaggio televisivo iniziando a partecipare come ospite a numerosi salotti televisivi. Nel 2017 è uno dei concorrenti della 12esima edizione del reality L’Isola dei famosi. Nel 2020 partecipa come ospite al Grande Fratello Vip. Diventa poi concorrente del Grande Fratello 5 e del Grande Fratello 6.

Fidanzato, Instagram, curiosità, vita privata di Giacomo Urtis

Urtis ha avuto una relazione con Rodrigo Alves, oggi Vanessa Alves. Attualmente sembra essere single. Sul suo profilo Instagram conta più di 642mila follower: giacomourtis.

Urtis ha recitato anche nella web serie di Lory Del Santo The Lady. Ha preso lezioni di canto per due anni e si è dedicato ad un brano in spagnolo intitolato Tia.

Grande Fratello Vip

Urtis, nel 2021, è uno dei nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a lui, nella stessa serata, entrano anche Valeria Marini, Biagio D’Anelli e Ferdinando Giordano.

Complici i buoni risultati d’ascolto in prime time, Mediaset ha scelto di far proseguire questa sesta edizione fino al mese di marzo. A partire dal 2022, la programmazione serale del Grande Fratello Vip subirà delle modifiche dato che la messa in onda del secondo appuntamento settimanale, passerà dal venerdì al giovedì sera. I nuovi appuntamenti, quindi, andranno in onda di lunedì e giovedì fino ad arrivare alla finalissima, prevista per il 14 marzo.