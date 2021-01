Giacomo Urtis ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip nel corso del formata ‘CASA CHI‘.

Il chirurgo dei vip è stato avvicinato da molte concorrenti di questa edizione che gli hanno chiesto degli interventi non appena saranno uscite dalla casa più spiata d’Italia.

“Non è vero che io voglio diventare donna come il Ken umano (che ora si chiama Jessica…).

Così io ho scherzato ‘Adesso lo faccio anch’io e cambio sesso’, volevo diventare uomo con le caratteristiche femminili.

Per me è stata una roba divertente e questo mio umorismo mi fa divertire per lanciare bombe, sai come funziona il sistema giornalistico”