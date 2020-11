Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis e quella domanda a luci rosse a Dayane Mello

Al Grande Fratello i concorrenti hanno giocato al classico obbligo o verità.

E così il concorrente del Grande Fratello Vip Giacomo Urtis, all’improvviso, ha chiesto a Dayane Mello: “Hai mai fatto ses** con più di tre persone?”. Passa qualche secondo e la regia del Grande Fratello cambia inquadratura censurando, di fatto, la risposta della concorrente.

Quindi… quindi non sapremo mai la risposta di Dayane Mello. Almeno per ora. Chissà se nella prossima puntata la concorrente chiarirà in diretta.

Dayane Mello: “Ecco quando trovai il mio ragazzo a letto con la mia migliore amica”

Dayane Mello durante il gioco ha poi comunque raccontato di quando ha trovato la sua migliore amica a letto col suo ragazzo.

“Io sono una squilibrata – racconta -. Erano a letto, prima di svegliarli, sapevo chi c’era con lui, ho preso passaporti, gioielli, tutto quello che vedevo e li ho buttati nella fontana di sotto.

La porta era chiusa, ho dato una pedata e ho aperto. C’era una bottiglia grande di Coca Cola, li ho bagnati tutti e due. Poi ho preso il telefono suo e l’iPad, ho aperto l’acqua della vasca e li ho buttati dentro.

Ho preso anche tutte le cose di vetro, come i bicchieri, e li ho rotti. Poi sono andata in salotto e ho distrutto la tv. Alla fine l’ho preso a calci e a pugni, lui non mi guardava nemmeno in faccia.

La sera prima mi aveva detto che mi amava e che non voleva lasciarmi. Stavo da 4 anni con lui”. (Fonte: Grande Fratello Vip)