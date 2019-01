ROMA – La copertina sul settimanale Gente e una foto apparsa sui social. Da qui è nato il gossip del presunto fidanzamento tra Giancarlo Magalli e Giada Fusaro, 22 anni. La ragazza, che aveva sempre smentito parlando di una semplice amicizia, nelle ultime ore ha deciso di scrivere a Dagospia per mettere definitivamente a tacere le voci sulla relazione tra lei e il conduttore.

“Buongiorno, sono Giada Fusaro, ho letto l’intervista di Giancarlo Magalli da voi pubblicata. Sono lieta che abbia finalmente fatto chiarezza sulla natura del nostro rapporto. Questa vicenda purtroppo mi ha creato notevoli problemi reputazionali, tenuto altresì conto che sono vittima di gravissimi reati e che ho ancora in corso 3 processi come parte civile. Ribadisco che tra me e Giancarlo Magalli c’è solamente un’amicizia e mai vi è stata una relazione di natura diversa. Ci terrei che queste mie poche righe venissero pubblicate sul vostro sito anche perché ho bisogno di serenità. Vi ringrazio anticipatamente”.

I due erano stati immortalati a braccetto da Gente. Inoltre, la rivista aveva parlato di un presunto incontro tra Magalli e la famiglia di Giada, pur ribadendo le parole di smentita della giovane: “Siamo solo amici, Giancarlo è una persona speciale”.

Ma a creare dubbi erano state le parole pronunciate da Giancarlo Magalli in un’intervista di qualche settimana fa durante la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora. Il conduttore aveva parlato di amore ritrovato: “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Questa vicenda, che sta effettivamente allietandomi la vita in questi ultimi tempi, non è pronta per essere diffusa”.