Giampaolo Morelli chi è, età, dove e quando è nato, Gloria Bellicchi, figli, vita privata, L’ispettore Coliandro, dove vive, Instagram, film, biografia e carriera. L’attore Giampaolo Morelli è il protagonista della serie televisiva L’ispettore Coliandro. La nuova stagione, l’ottava, arriva su Rai2 alle 21.20 a partire da questa sera 22 settembre.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Giampaolo Morelli

Giampaolo Morelli è nato a Napoli il 25 novembre del 1974. Ha 46 anni. Suo padre è il magistrato Mario Rosario Morelli. Conseguita la maturità classica si iscrive al corso di laurea in giurisprudenza, per poi trasferirsi a quello in psicologia. Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo facendo cabaret, teatro ed esibendosi come prestigiatore. Abbandonati gli studi decide di dedicarsi alla carriera attoriale trasferendosi a Roma, dove lavora in alcune serie televisive come Distretto di Polizia, Butta la luna e Il capitano.

Gloria Bellicchi, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Giampaolo Morelli

Morelli è legato sentimentalmente dal 2010 a Gloria Bellicchi, attrice e modella italiana eletta Miss Italia nel 1998. L’attore e la Bellicchi non sono sposati ma hanno due figli: Gianmarco, nato nel 2013, e Piermaria, nato nel 2016. Morelli vive con la sua famiglia a Roma. Profilo Instagram: giampaolo_morelli.

L’ispettore Coliandro, film, la carriera di Giampaolo Morelli

Morelli raggiunge la notorietà nel 2006 grazie alla sua interpretazione di Coliandro nella serie L’ispettore Coliandro, ideata da Carlo Lucarelli. Oltre al lavoro televisivo, l’attore ha recitato anche per il cinema in film come South Kensington di Carlo Vanzina, Dillo con parole mie di Daniele Luchetti, Mine vaganti di Ferzan Özpetek, A casa tutti bene di Gabriele Muccino.

Nel 2006 lavora a teatro con Gino non si tocca più, commedia da lui scritta e diretta insieme a Gianluca Ansanelli. Nel 2009 conduce il programma Stracult e l’anno successivo presta la voce al bandito Flynn Rider nel film Rapunzel – L’intreccio della torre. Nel 2011 esce il suo primo romanzo, Un bravo ragazzo, e nello stesso anno conduce Lady Burlesque, talent show di Sky Uno.

Morelli, nel 2013, pubblica il suo secondo romanzo, 7 ore per farti innamorare. Nel 2016 conduce Le Iene con Ilary Blasi e Frank Matano.

