Giampiero Galeazzi morto a 75 anni: una malattia lo affliggeva da tempo e lo faceva tremare

Giampiero Galeazzi è morto a 75 anni. Il giornalista sportivo della Rai era afflitto da una malattia da parecchi anni. Una malattia che lo faceva tremare, motivo per cui tutti pensavano avesse il Parkinson. Invece è stato lui stesso a confessare di avere una grave forma di diabete.

Giampiero Galeazzi morto a 75 anni

Galeazzi, storico telecronista sportivo e giornalista Rai, è morto venerdì 12 novembre. Soprannominato “bisteccone” per la sua mole, Galeazzi, ex atleta di grande livello (è stato un canottiere), per anni ha prestato la sua voce alle telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi. Era malato da tempo.

La malattia di Galeazzi: il diabete, non il Parkinson

Qualche anno fa Galeazzi era andato a Domenica In per parlare della sua malattia, specificando di avere una grave forma di diabete (anche se molti pensavano avesse il Parkinson, visto che tremava vistosamente). “Gli ultimi 500 metri nel canottaggio sono l’ultima boa, in cui tu dai tutto e cerchi di battere l’avversario e io sto attraversando questa fase della mia vita, non intendevo dire altro”.

“Non era facile tornare qui una seconda volta”, ha ammesso Galeazzi, “c’è chi ha provato a dissuadermi, ma io ho detto che questa è casa mia e allora sono tornato”. Infatti Galeazzi, quando presentava Novantesimo Minuto, era ospite fisso della trasmissione di Mara Venier.